Avengers: The Kang Dinasty ya tiene escritor

Desde hace un par de semanas se ha comentado que la nueva película de Avengers, The Kang Dinasty, está pasando por dificultades en estos momentos debido a que el director de la misma ha salido de la ecuación para dedicarse a otros proyectos en Marvel. Sin embargo, parece que la cinta no se ha descartado del MCU, pues hace poco tiempo finalmente se ha confirmado al escritor que nos pondrá el contexto de los personajes.

Según lo comentado por medios como Deadline, el nuevo escritor de la cinta será ni más ni menos que Michael Waldron, a quien se la ha atribuido el guión de la primera temporada de Loki, por lo que podrían ser noticias positivas para los fanáticos de Marvel. Y es que ambas temporadas de este personaje han sido aclamadas por su historia, de hecho, se le puede considerar como el proyecto del MCU que es el mejor valorado hablando de series para Disney Plus.

La noticia se ha hecho sonar después de que Joanna Robinson, quien escribió MCU: The Reign of Marvel Studios, dijera en un episodio reciente del podcast House of R que el anterior escritor ya no estaba trabajando con Marvel, debido a que estaba “envuelto” en su enfoque inicial de Kang. Esta persona escribió Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que presentó al personaje en un papel que ha gustado y podríamos decir que salvó la cinta de alguna manera.

De momento esta nueva película de Avengers se encuentra en peligro, y eso se debe a que el actor encargado de interpretar al villano, Jonathan Majors, se ha visto envuelto en una situación que involucra violencia de género hacia una de sus ex parejas. Sin embargo, como el caso aún no se cierra del todo, habrá que esperar para ver si al final veremos al personaje hacer uso de sus variantes para pelear con superhéroes de varias líneas temporales.

Recuerda que puedes consultar la serie de Loki en streaming.

Vía: IGN

Nota del editor: Parece que están tratando de salvar a toda costa la película, pero ojalá confirmen prono al nuevo director y también a la persona que va a crear la música. En cuanto a los actores protagonistas, es obvio que los vamos a conocer mediante el MCU avanza.