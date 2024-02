Autor de Death Note colaborará con Dragon Ball

Como seguramente ya lo saben, el 2024 marca el 40 aniversario de Dragon Ball. De esta forma, Shonen Jump, la revista en donde debutó este manga, comenzó hace tiempo una celebración especial en donde múltiples mangakas se han dado a la tarea de rediseñar icónicas portadas hechas por Akira Toriyama en su momento. Ahora, recientemente se reveló que Takeshi Obata, ilustrador de Death Note, se ha unido a este proyecto.

Aunque por el momento su colaboración no está disponible, se ha mencionado que la ilustración especial de Takeshi Obata estará disponible en la edición de febrero de la revista Saikyo Jump, por lo que no tendremos que esperar mucho para ver su trabajo finalizado.

Takeshi Obata, artist of DEATH NOTE and Show-ha Shoten!, will be the next artist to participate in the DRAGON BALL Super Gallery Project in next month's Saikyo Jump Issue #4 2024. pic.twitter.com/jplqmOk3P8

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2024