Así sería el tipo de combate que tendrá Silent Hill f

El tema más importante de la semana pasada en el mundo de los videojuegos fue la revelación del primer tráiler de Silent Hill f, nuevo videojuego de la saga que estará ambientado en Japón, dejando con muchas dudas a los fans en relación al tipo de gameplay, ya que en el video no se vio nada de esto. Sin embargo, hay quienes se han puesto manos a la obra, y ahora surge nueva información de cómo vamos a manejar a la chica protagonista de la historia.

La reciente clasificación del proyecto ha revelado un cambio significativo respecto a entregas anteriores de la franquicia: el juego no incluirá armas de fuego, enfocándose exclusivamente en el combate cuerpo a cuerpo. La ESRB menciona el uso de hachas, palancas, cuchillos y lanzas para defenderse de criaturas enemigas, sin ninguna referencia a pistolas o escopetas, algo que tradicionalmente formaba parte del arsenal en los juegos anteriores.

Este cambio sugiere que Silent Hill f apostará por una experiencia más de acción, obligando a los jugadores a enfrentarse a los horrores de cerca. La decisión podría estar influenciada por su ambientación en Japón, donde las armas de fuego son mucho menos accesibles para el público en general. De igual manera, por esos años de manera cronológica, el país estaba algo desarmado.

El juego ha sido clasificado para mayores de 17 años, lo que indica que mantendrá el tono perturbador característico de la saga. A pesar de que aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, ya está disponible para reserva, lo que sugiere que no falta mucho para su llegada. Y muchos indican que la revelación del día será en Summer Game Fest o algún State of Play.

Con este nuevo enfoque, Silent Hill f promete una experiencia aterradora , donde la supervivencia dependerá de la habilidad del jugador para manejar armas rudimentarias en enfrentamientos directos. Este cambio podría renovar la franquicia y ofrecer una sensación de horror más desesperante que nunca.

El juego está confirmado para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: T4G