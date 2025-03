Analogue 3D retrasa su lanzamiento algunos meses

La consola ha sufrido un retraso en su lanzamiento. Originalmente programada para enviarse en el primer trimestre de 2025, ahora su llegada está prevista para julio del mismo año. Esto la ubicaría en el mercado poco después del posible lanzamiento de la Nintendo Switch 2, aumentando la expectativa sobre su impacto.

Han asegurado a los compradores que está trabajando para entregar los pedidos lo antes posible y ha recordado que su política de reembolsos es del 100 % sin preguntas para quienes deseen cancelar. La compañía enfatiza que el Analogue 3D no es solo una reinterpretación del N64, sino una recreación totalmente compatible con el software original, eliminando problemas comunes de emulación como input lag, errores gráficos y de audio o inconsistencias en la velocidad de fotogramas.

