Así se hubieran visto Pokémon Red y Blue en PlayStation

En el año de 1994 se estaba hablando del acuerdo entre Nintendo y Sony para crear la consola perfecta con implementación del CD-ROM, acuerdo que desgraciadamente no se pudo dar por el hecho de que había detalles en las letras pequeñas que no le parecieron a los dueños de Mario. Sin embargo, hay gente que se imagina un mundo donde ese trato se cerró, y por ende, muchas franquicias de la gran N pudieron tener un destino bastante interesante por lo que ofrecían los discos compactos.

Un usuario en la plataforma de Twitter compartió un arte bastante llamativo, en el cual nos muestra cómo hubieran lucido las versión de Pokémon Red y Blue de haber salido en el dispositivo fruto de la unión de ambas compañías, teniendo de su lado las bondades de las tres dimensiones. De hecho, el aspecto que se le dio es un tanto parecido al de Mega Man Legends, juego que usa polígonos pero también un estilo caricatura que gustó mucho en su momento.

