El mes pasado PlayStation lanzó una promoción que permitía a los jugadores conseguir una membresía de PlayStation Plus de un año a mitad de precio. Si te la perdiste, entonces no te preocupes, ya que ha llegado una nueva promoción, que si bien no es tan buena como lo anterior, definitivamente deberías echarle un ojo.

A partir de hoy, y hasta el 9 de septiembre de 2021, tienes oportunidad de conseguir un mes de PS Plus por tan solo un dólar, es decir, poco más de $20 pesos mexicanos. Sin embargo, esto solo aplica para los usuarios nuevos o quienes ya tengan una suscripción vencida, por lo que no podrás sumar este mes a tu suscripción vigente.

Para aprovecharla basta con que abras la aplicación de la PS Store en tu consola, te dirijas al apartado de PS Plus y desde ahí selecciones dicha promoción. Importante destacar que al tomar ventaja de la promoción se activará la renovación automática, por lo que te sugerimos desactivarla si no tienes pensado seguir suscrito al servicio.

Via: PlayStation Store