Tarde o temprano todo tiene que terminar y en el caso de One Piece, su autor dice que la serie “ya se encuentra en sus últimos momentos.” Así es, el mismísimo Eiichiro Oda declaró que ya no falta mucho para que el manga llegue a su fin, y acompañó este mensaje con una triste imagen.

Hace no mucho tiempo, Oda publicó una imagen con la cual anunció el inminente final de la historia de One Piece, la cual puedes ver a continuación:

De acuerdo con WSJ Manga, este anunció se dio a conocer en un periódico que conmemora los 100 volúmenes alcanzados por la saga. Como te decía antes, la imagen está acompañada por la frase, “La historia está en su fase final.”

Entonces, ¿exactamente cuándo terminará One Piece? Por ahora Oda no ha dicho nada sobre una fecha en particular, sin embargo, el año pasado mencionó que todavía le faltaban entre cuatro y cinco años para que la historia terminara. Es decir, en algún punto de 2024 o 2025 si bien nos va.

Recuerda que Netflix está trabajando en su propia adaptación live-action de One Piece, y el día de hoy se ha revelado un nuevo vistazo a este proyecto.

Via: Twitter