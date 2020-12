Así luce el nuevo tatuaje de Goku que se hizo Neymar Jr.

Hacerse un tatuaje no es una decisión fácil de tomar, y en la mayoría de los casos, suele tener algún tipo de significado detrás de éste. Hace no mucho, Neymar Jr. reveló sus nuevos tatuajes, y uno de ellos muestra a Goku en su faceta de Super Saiyajin. Aquí puedes ver cómo le quedó.

De acuerdo con Neymar, él decidió hacerse este tatuaje puesto que Goku es uno de los héroes más importantes de su infancia, sentimiento que muchísimas personas más seguramente comparten.

Dicho tatuaje se sitúa en la espalda del futbolista y abarca casi toda la mitad, además de que también incluye la frase “Be Your Hero“, que en la imagen compartida lamentablemente no se alcanza a distinguir en su totalidad.

Via: 90min