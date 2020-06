Arcade1Up lanzará arcades de Marvel vs. Capcom

El sueño de muchos siempre ha sido tener una arcade en nuestras casas. Aunque conseguir una máquina de los 90’s puede ser algo complicado y caro, Arcade1Up tiene la solución perfecta para ti. Durante el IGN Summer of Gaming, esta compañía reveló que ya están trabajando en reproducciones de Ms. Pac-Man, Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Street Fighter, Big Buck Hunter y un pinball virtual basado en los superhéroes de Marvel Comics.

El gabinete Marvel vs. Capcom también ofrece Marvel Super Heroes vs. Street Fighter y Marvel Super Heroes in War of the Gems, mientras que la máquina de la marca X-Men vs. Street Fighter cuenta con X-Men: Children of the Atom y X-Men: Mutant Apocalypse. Big Buck Hunter Pro, el primer simulador de tiro de Arcade1Up, también incluye Big Buck Hunter Pro Open Season, Big Buck Safari y Big Buck Safari Outback. Por último, Ms. Pac-Man cuenta con su propia maquina.

Aunque por el momento se desconoce cuándo estarán disponibles estas arcades, IGN mencionó que podrás adquirir alguna de estas antes de que termine 2020, y su precio se estima que sea $399 dólares, al igual que otros gabinetes lanzados por Arcade1Up.

En temas relacionados, durante el IGN Summer of Gaing también se reveló el primer gameplay de Mortal Shell, un juego al estilo soulslike, y de Yakuza: Like a Dragon.

Vía: IGN