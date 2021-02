Aquí el teaser para la nueva historia de Dragon Ball Heroes

Mientras que la historia de Dragon Ball Super continúa en el manga, aquellos que prefieren la animación pueden disfrutar de Dragon Ball Heroes, un anime promocional que no forma parte del canon oficial de la saga. No obstante, este anime nos ha ofrecido épicas batallas que no podríamos ver en ningún otro lado, y el próximo arco narrativo ya casi está aquí.

Conocido como el arco de la Guerra del Tiempo-y-Espacio, ya tenemos el primer teaser y acá lo puedes ver:

Este póster nos muestra el regreso de varios personajes, y la mayoría de ellos bastante familiares para los fans. Goku está en el centro como siempre, y lo acompañan Cell, Freezer, Broly y más. Lo emocionante de este nuevo arco es que tomará elementos de toda la franquicia, incluso los que no son considerados canon.

Via: ComicBook