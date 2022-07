¡Aquí el primer vistazo a Yakuza 8!

SEGA y Ryu Go Gotoku Studios siguen trabajando arduamente en el siguiente capítulo de la serie de Yakuza. Aunque los detalles son escasos, recientemente se compartió el primer vistazo a la próxima entrega en esta saga de historias criminales, la cual será una continuación directa de Like a Dragon, y aún tendrá a Ichiban Kasuga como protagonista.

Recientemente, Famitsu compartió un video de las oficinas de RGG Studios, en donde podemos ver un detrás de cámaras de Yakuza 8. Aquí se puede apreciar un corto video de Ichiban Kasuga, quien ha dejado de lado su icónico afro, Koichi Adachi y Yu Namba, miembros del equipo que aparecieron en la entrega pasada.

Junto a esto, se compartieron detalles bastante interesantes. Para comenzar, Yakuza 8 se llevará a cabo en una ciudad completamente nueva, aunque por el momento se desconoce cuál visitaremos. Recordemos que la serie nos ha dejado explorar las calles de Yokohama, Kamurocho, Sotenbori, Okinawa y más. Junto a esto, se ha mencionado que Mirai Asakura, ex-líder de la pandilla Toyohashi, y actual YouTuber y peleador de MMA, tendrá un papel en esta entrega.

Yakuza 8 se desarrollará un par de años después de los eventos de Like a Dragon, y seguirá siendo un RPG por turnos. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este juego. Sin embargo, considerando que RGG Studios lleva varios años con entregas anuales, esto entre títulos principales y spin-off, es probable que este mismo año tengamos un buen vistazo a la nueva aventura de Kasuga y compañía.

En temas relacionados, varios juegos de la serie llegan a Xbox Game Pass. De igual forma, los nuevos títulos de Yakuza tendrán un lanzamiento internacional simultáneo con Japón.

Nota del Editor:

Como un gran fan de la serie, ya no puedo esperar para jugar Yakuza 8. Más que continuar con la historia de Kasuga Ichiban, me interesa mucho ver cómo es que el estudio mejora el sistema RPG que vimos en Like a Dragon y lo expande con más trabajos, nuevos personajes, habilidades y más.

Vía: Famitsu