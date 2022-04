¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Es momento de que te informes de la mejor manera posible. Te tenemos un montón de noticias como por ejemplo, el anuncio de Kingdom Hearts IV. En la sección de qué hemos estado juntado esta semana, hay impresiones finales del remake de The House of the Dead y para rematar, ya vimos Fantastic Beasts 3 ¿vale o no la pena?