Anuncian demo de Emio The Smiling Man: Famicom Detective Club

El mes pasado Nintendo lanzó el teaser de un juego que en inicio se trataba de un misterio, pero al poco tiempo revelaron que se trataba de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, un título más de esta franquicia que no es tan recordada a pesar de que se lanzaron dos remakes hace poco. Este último anuncio ha generado intriga en los fans, por lo que muchos de ellos genuinamente quieren saber más sobre él antes de su lanzamiento este mismo mes.

Para hacer la preparación de cara a la salida, Nintendo ha mostrado una nueva publicación en la que confirman que un demo especial ya se encuentra disponible en la eshop de Switch, por lo que a partir de este momento los usuarios pueden jugar. Aunque se trata de únicamente del prólogo de la historia y el primer capítulo.

You can now play through the prologue and first chapter of Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club on #NintendoSwitch before the game’s full launch on 8/29.

🔎 Head to the crime scene and try the free demo: https://t.co/jJ4PfTIDIv pic.twitter.com/ceSXrwfsZA

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 20, 2024