Animal Crossing: New Horizons sufre del infame “review bombing”

Desde hace un par de meses hemos visto como la inconformidad de los jugadores ante cierto juego o compañía se ha manifestado con el infame “review bombing” en Metacritic, en donde personas que, probablemente, no han comprado un título le otorgan una calificación negativa. Ahora, Nintendo y Animal Crossing han sido los afectados más recientes de esta práctica.

Aunque Animal Crossing: New Horizons goza de un saludable 91% de aprobación por parte de la crítica, del lado de las fans las cosas no se ven tan bien. Con una calificación de 6.4, New Horizons tiene de calificaciones que se encuentran en los polos opuestos. Esto como resultado de que este título sólo proporciona una isla por cuenta de Switch.

Algunos ofrecen calificaciones de 10, mientras que otros otorgan un infame 0. El conflicto principal se basa en que, aquellos que proporcionan una cantidad negativa no están contentos con sólo una isla por cuenta, mientras que el otra bando defiende a capa y a espada New Horizons.

Metacritic no se involucró cuando Death Stranding y juegos de Blizzard fueron atacados por una multitud malhumorada, así que dudamos que traten de imponer paz entre ambos extremos en esta ocasión. A pesar de esta negatividad, las grandes ventas de New Horizons en territorios como Reino Unido demuestran que al final de cuentas la gente está comprando el juego. De igual forma, el desarrollo de las actualizaciones para este título podrían verse afectado por el COVID-19.

Vía: Metacritic