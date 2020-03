Actualizaciones para Animal Crossing: New Horizons podrían posponerse

El coronavirus ha provocado el retraso de ciertos videojuegos y también de actualizaciones, y aunque Nintendo sigue adelante con sus propios proyectos, hay una fuerte posibilidad de que sus próximos lanzamientos y contenido planeado pueda ser pospuesto.

En una reciente entrevista con The Washington Post, Aya Kyogoku, director de Animal Crossing: New Horizons reiteró cómo es que su equipo en Japón ha estado afrontando la situación de la mejor manera posible, y que el desarrollo en contenido post-lanzamiento seguía en pie. Al decir esto, también asegura que el equipo debe ser flexible:

“No estamos seguros si tengamos que cambiar algo, pero creo que debemos ser flexibles.”

Hisahi Nogami, productor, agregó que el bienestar del equipo era obviamente la prioridad número uno en estos momentos:

“En cuanto al equipo de desarrollo, debo pensar sobre su salud y bienestar también.”

Apenas la semana pasada, Masahiro Sakurai, director de Super Smash Bros. Ultimate dijo que había una “alta probabilidad” de que el desarrollo del siguiente personaje DLC no prosiga según lo planeado debido al COVID-19, pero esperamos este no sea el caso con el contenido de New Horizons. Aunque como dice Nogami, la salud y bienestar de la gente va primero.

Fuente: The Washington Post