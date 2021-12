Existen un montón de películas que tienen como temática principal a la inteligencia artificial y las consecuencias negativas que ésta podría tener en la sociedad. Todavía no llegamos a ese punto en donde la sociedad deba luchar contra las máquinas para sobrevivir, sin embargo, lo que sucedió esta semana con Alexa, la asistente virtual de Amazon, deja mucho qué pensar.

De acuerdo con CNBC, una niña de 10 años que estaba sola y aburrida en su casa decidió pedirle un reto a Alexa, esto con la finalidad de ponerle fin a su aburrimiento. Las cosas dieron un giro turbio e inesperado cuando Alexa le sugirió hacer el Penny Challenge, el cual consiste en conectar un cargador de celulares a medias para posteriormente tocar las clavijas expuestas con una moneda.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021