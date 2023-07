Actor de doblaje se desmayó por hacer el Kame Hame Ha

Si no sabes quién es Sean Schemmel, es probablemente porque ves Dragon Ball en español o, como debe ser, en japonés. Schemmel ha sido el hombre detrás de la voz en inglés de Son Goku desde que Dragon Ball se presentó por primera vez en los Estados Unidos. A lo largo de las décadas, Schemmel ha prestado su voz a Goku en cientos de episodios de anime, y recientemente volvió a interpretar al personaje en Dragon Ball Super. Con tanto trabajo en su haber, los fanáticos han empezado a preguntarse qué tipo de problemas locos han surgido mientras Schemmel lanzaba un Kamehameha.

Bueno, al parecer, fue cuando el actor de voz se desmayó en el estudio de grabación.

En el pasado, Schemmel ha hablado sobre sus diversas locuras durante las grabaciones, pero una historia se ha vuelto infame entre los aficionados. Durante una aparición en la Comic-Con de Londres, Schemmel admitió que se desmayó mientras grababa a Goku. Sin embargo, hizo hincapié en que no fue durante la presentación de la forma Super Saiyan 3 en Dragon Ball Z.

“Aquí está el asunto. Nunca, pero nunca me desmayé en Dragon Ball Z, pero sí me desmayé en Dragon Ball GT“, dijo a los fanáticos. “Fue durante la transformación en Super Saiyan 4, y estaba muy cansado y no había estado durmiendo bien. Simplemente calculé la cantidad de aire que necesitaría para un Kamehameha u otro aumento de poder, pero hice mi voz más grave”.