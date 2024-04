Abren puestos de trabajo para posible nuevo God of War

Es bien sabido que este 2024 no habrá muchos lanzamientos por parte de PlayStation, y eso se debe a que sus juegos suelen costar millones de dólares por su elaboración, razón por la cual estarán optando por empezar un nuevo plan para más proyectos de corte menor pero que se mantienen como exclusivas. Eso no significa que algunos estudios están descansando, pues se ha mencionado hace poco que Santa Monica ya se está manos a la obra para el siguiente God of War, y por ende hay contratación de personal.

En el sitio web de puestos de Sony tiene actualmente 24 vacantes para este estudio, incluidos lugares importantes como Animador narrativo principal, Diseñador de combate senior, Artista de personajes senior, Productor técnico senior, Programador principal de herramientas, entre otros que se pueden incorporar al proyecto. Dentro de las aplicaciones se especifica que es para un juego aún no anunciado, por lo que se trataría el cierre del reinicio que tuvo Kratos en su lucha contra los dioses.

Llama mucho la atención que Sony dice específicamente que se dará preferencia a los candidatos que “dominen las opciones de diseño de combate, los sistemas, la mecánica y los enemigos de God of War (2018) y God of War Ragnarok (2022)”. Lo que hace evidente el siguiente paso para sus desarrollos, después de todo la historia se quedó abierta para un posible nuevo título. A eso se agrega del DLC gratuito que llegó a finales de 2023 con un roguelite que también añade algunos guiños de entregas pasadas.

Vale la pena mencionar, que seguramente para esta entrega no tendremos a Corey Barlog en el puesto de productor o de director, dado que se ha retirado de la franquicia después de Ragnarok. Sin embargo, es posible que lo hayan convencido para cerrar la historia, en algún puesto de supervisor o similar.

Recuerda que God of War Ragnarok está disponible en PS4 y Ps5.

Vía: ResetEra

Nota del editor: Sería mejor que primero saquen los rumoreados ports HD de las primeras tres entregas, para que así se haga espacio en el desarrollo. Habrá que esperar a futuros eventos de PlayStation.