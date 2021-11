343i explica cómo funcionará el Battle Pass de Halo Infinite

Como parte de una extensa entrevista con 343 Industries, ya sabemos exactamente cómo es que funcionará el Battle Pass de Halo Infinite. Jerry Hook, principal diseñador del juego, y Chris Blohm, diseñador líder de progresión, fueron los responsables por explicarnos este sistema.

Para empezar, explicaron que solo podrás tener un battle pass activo al mismo tiempo, así que no esperes subir de nivel todos al mismo tiempo. Sin embargo, será posible cambiar el battle pass que tengas activo en cualquier momento, es decir, no habrá ningún tipo de límite. De igual forma, aclararon que el battle pass que vimos en estas pruebas multiplayer no será igual al del producto final.

Aproximadamente cada 25% del battle pass tendrá algún objeto cosmético legendario en él. Éstos tendrán atributos especiales o algún tipo de efecto visual. Y por último, revelaron que las recompensas por eventos serán distintas a las del battle pass, así tendrás un incentivo para participar en ellos.

Halo Infinite debutará el 8 de diciembre para consolas Xbox y PC.

Nota del editor: El hecho de que este Battle Pass nunca expire se me hace sumamente atractivo, pues tener un límite de tiempo para completarlos a veces te mete presión para que juegues, especialmente cuando ya faltan pocos días y todavía te faltan un montón de tiers por desbloquear. Ojalá esta función se extienda a otros juegos.

Via: IGN