343 Industries va a seguir trabajando en Halo

Aunque ya hayan pasado sus considerables años, los fans no han olvidado lo desastroso que fue Halo Infinite, pues hay algunas cosas que se quedaron en el aire con en este juego que prometía bastante. Ante esto, se había rumoreado que sus desarrolladores 343 Industries, serían retirados de la franquicia, pero parece que eso está lejos de ser real.

En una entrevista con Axios , el jefe de Microsoft Game Studios , Matt Booty , explicó que el equipo que trabaja en Halo Infinite ahora es notablemente diferente del que comenzó a trabajar en el proyecto, y que este está bien preparado para continuar con la serie. Llevarán el mismo nombre, pero sus integrantes se han cambiado para el bien del desarrollo.

Esto mencionó:

Tengo confianza en el equipo de liderazgo, pero el equipo que nos trajo aquí probablemente no sea el mismo equipo que nos llevará adelante.

Según los informes brindados por los medios, el líder de este equipo insistió en que 343 continuaría trabajando en la franquicia de Master Chief, pero que otros estudios externos también podrían involucrarse. Incluso se le ha preguntado si podrían invitar a gente de otros estudios como Treyarch (Call of Duty). Esto no lo descarta Booty, pero también dice que no es prioridad.

Recuerda que Halo Infinite está disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Por ahora Halo tiene un camino incierto, pero parece que Microsoft está dispuesta a salvar a su franquicia estrella. Entonces, será cuestión de tiempo para saber si lograrán redimir los errores.