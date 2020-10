Xbox se burla del proceso que hay que hacer para cambiar de posición el PS5

En la madrugada del día de hoy Sony compartió un detallado vídeo en donde hablan sobre el interior y exterior del PS5. Uno de los aspectos que más llamaron la atención de esta presentación fue la complicada tarea a la que se tiene que someter una persona solo para cambiar de posición a la consola. De esta forma, hace unos momentos Xbox decidió burlarse de este proceso con solo dos imágenes.

La cuenta oficial de Xbox UK compartió un par imágenes en donde podemos ver un Xbox en dos posiciones diferentes junto al mensaje de: “Cómo cambiar el Xbox Series X de vertical a horizontal”. De esta forma burlándose del complicado proceso que compartió PlayStation el día de hoy.

How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW

— Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020