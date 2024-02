Versiones clásicas de Pokémon podrían tener su remake

El día de hoy los fanáticos de la franquicia consagrada de los monstruos de bolsillo han tenido buenas noticias, pues se reveló que habrá una nueva edición de Pokémon Presents, en la cual darán anuncios de las novedades en torno a la franquicia, eso incluye los mundiales, nuevas cartas, programas de TV y los videojuegos. Hablando de esto último, parece que han encontrado pruebas de que versiones clásicas de la saga volverán en algún tipo de remake, y no serían los rumoreados Black and White.

Para dar a conocer el anuncio de esta presentación, se lanzó un video mediante el canal de Youtube oficial de la saga, confirmando que el próximo 27 de febrero a las 8:00 AM del tiempo de México, veremos la nueva presentación con lo que promete ser algo que los fans han estado esperando. Y dentro del mismo video los fans descubrieron algo en particular, dado que en la parte inferior en la descripción, han vinculado una generación de la marca que puede emocionar a los más nostálgicos.

Y es que en la parte de abajo colocan a las versiones de Gold and Silver, algo que es un tanto extraño, pues en teoría deberían poner a Scarlet and Violet debido a temas actuales. Eso ha hecho pensar a los fans que habrá algún tipo de regreso a la región de Johto, ya sea con remakes que van más allá de los vistos en DS o en una recreación como paso en el caso de Let’s Go Pikachu and Eevee.

Esta es la descripción de los clásicos:

“Pokémon Gold y Silver” son videojuegos de rol desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para la consola portátil Game Boy Color. Estos juegos son la segunda generación de la serie principal de Pokémon y fueron lanzados inicialmente en Japón en noviembre de 1999, seguidos de lanzamientos internacionales en 2000. En “Pokémon Gold y Silver”, los jugadores asumen el papel de un joven entrenador Pokémon cuyo objetivo es convertirse en el Campeón de la Liga Pokémon. Viajan a través de la región de Johto, capturando y entrenando Pokémon salvajes, derrotando a otros entrenadores en combates y enfrentándose a los líderes de gimnasio para obtener medallas. El juego presenta un nuevo elenco de criaturas Pokémon, así como nuevas mecánicas de juego y características, como el reloj interno del juego que afecta a ciertos eventos y ciclos diurnos y nocturnos.

Habrá que esperar un poco más para conocer la respuesta de nuevos juegos de la saga. Concretamente, el 27 de febrero tendremos toda la información.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Ojalá no volvamos a los juegos de la saga Let’s Go, pues a pesar de que vendieron bien las primeras entregas, están muy feos la verdad, si hablamos de jugabilidad. Prefiero que salga otro Legends, aunque vaya a correr terrible como el de hace dos años atrás.