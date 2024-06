Usuarios de Steam gastan millones en juegos que no prueban

En la actualidad Steam podría considerarse como la tienda de videojuegos digital por excelencia, ya que alberga franquicias de renombre de la industria, así como los nuevos indie que necesitan un impulso para darse a conocer con el mundo y que así se conviertan en los nuevos clásicos. Hay ocasiones en las cuales los precios son realmente absurdos, y eso nos lleva a que los usuarios en ocasiones solo comprar por comprar ciertos juegos que dejan en el olvido para nunca en su vida llegar a descargarlos y jugarlos.

Según lo reporta PC Games N, se dice que hay alrededor de $1,9 mil millones de dólares en juegos que se compraron y luego nunca se jugaron ni una sola vez. Multiplicando eso por diez que sería más o menos el porcentaje de cuentas que están públicas en internet, y a la vez tener en cuenta aproximadamente todos los perfiles que no son públicos, se llega a 19.000 millones de dólares, más que el producto nacional bruto de Nicaragua, Níger o Chad.

Al final del día no es algo que afecte a alguien el particular, menos a los desarrolladores que reciben el dinero de los jugadores independientemente de si le dan una oportunidad o no al videojuego en cuestión, pero también preocupa a la vez algunas experiencias que se pueden estar perdiendo. Además, de cierta manera los jugadores estarían gastando efectivo innecesario, pero en ocasiones se convierte en una adicción el comprar juegos en cantidades en masa para tan solo tenerlos guardados en la biblioteca.

Descripción de Steam:

Steam es una plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation. Lanzada en septiembre de 2003, Steam se ha convertido en una de las principales plataformas para la compra, descarga y gestión de videojuegos en línea. Permite a los usuarios comprar, descargar e instalar videojuegos y software directamente en sus computadoras. La plataforma ofrece una amplia gama de títulos, desde juegos independientes hasta grandes producciones de estudios conocidos. Es una plataforma integral para la distribución, gestión y comunidad de videojuegos, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades que han transformado la manera en que los jugadores acceden y disfrutan de los juegos en PC.

Justamente para cuando esta nota se está elaborado, la venta anual de verano está activo para quienes quieran comprar lo que les hace falta.

Vía: Icon Era

Nota del autor: Es mucho dinero gastado, pero al menos muchos de los juegos son de los que ponen de oferta a 5 dólares, por lo que el usuario no hace transacciones tan fuertes que digamos.