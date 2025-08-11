    Universal retrasa el estreno de Shrek 5

    11/08/2025 2:39 p. m.

    Shrek 5, pese a formar parte de una serie muy amada por los fans, se enfrenta a una serie de retos. No solo el trabajo de Dreamworks tiene que llegar a una nueva generación, sino que parece que Universal ha elegido complicadas fechas de estreno para este trabajo. Ahora, se ha revelado que Shrek 5 se ha retrasado por segunda ocasión, y ahora estará disponible hasta el 2027.

    De acuerdo con Variety, Universal ha cambiado la fecha de estreno de Shrek 5 por un par de meses. En lugar de llegar a los cines el 23 de diciembre del 2026, ahora estará disponible hasta el 30 de junio del 2027. Este es un cambio sustancial, y por el momento se desconoce por qué la compañía tomó esta decisión, ya que estamos hablando de un movimiento de seis meses.

    ¿Por qué retrasaron Shrek 5?

    Aunque Universal no mencionó por qué decidieron volver a retrasar Shrek 5, es muy probable que esto tenga que ver con sus rivales en la pantalla grande. En su estreno del 23 de diciembre del 2026, el trabajo de Dreamworks se habría enfrentado directamente con Avengers: Doomsday e Ice Age 6, dos cintas muy esperadas con el potencial de ser rotundos éxitos en taquilla.

    Con su estreno del 30 de junio del 2027, Shrek 5 ahora tendrá que enfrentarse a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Notablemente, Universal ha gozado de grandes momentos en el verano, con estrenos como Mi Villano Favorito, How to Train Your Dragon y The Super Mario Bros. Movie resaltando en este periodo, por lo que es probable que la compañía tomó esto en consideración al tomar esta decisión.

    Por el momento, solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tomar algo de tiempo. Te recordamos que Shrek 5 llegará a los cines hasta el 30 de junio del 2027. En temas relacionados, El Burro tendrá su propia película. De igual forma, se da a conocer el significado de la palabra de Shrek.

    Vía: Variety 

