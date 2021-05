Una secuela de Bloodstained: Ritual of the Night ya está en desarrollo

Gracias a la serie de Bloodstained, los fans de Castlevania han tenido la oportunidad de gozar de más de juegos de estilo. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Ritual of the Night, la entrega que se asemeja a Symphony of the Night, tendrá una secuela.

Por medio de una presentación relacionada con los resultados del último trimestre fiscal, Digital Bros, compañía matriz de 505 Games, quienes se encargaron de publicar el original Bloodstained: Ritual of the Night, han revelado que una secuela de este aclamado título ya está en desarrollo.

Aunque en el reporte se menciona que “una segunda versión” ya está en desarrollo, este término normalmente se utiliza para las secuelas. De igual forma, el mismo mensaje aparece en Ghostrunner, del cual ya se confirmó una segunda parte. Por el momento se desconocen los detalles relacionados con este título, aunque es muy probable que Koji Igarashi regrese como director. Esperemos tener una revelación con más detalles durante E3 2021 o en Summer Game Fest.

Vía: Digital Bros