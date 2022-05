Una nueva serie Spin-off de The Suicide Squad ya está en producción

El año pasado el estreno de The Suicide Squad fue todo un suceso a nivel mundial, esto se debe a que DC decidió lanzar la película en clasificación no familiar, dejando al director James Gunn una amplía gama de opciones en cuanto creatividad. Ese éxito se reflejó en una serie estrenada este mismo año, Peacemaker, misma que alcanzó una audiencia destacable.

Según un informe de Variety, Viola Davis está en conversaciones para repetir su papel de Amanda Waller en su propia serie. Las fuentes dicen que esta se basará en el final de Peacemaker. Y ahora veremos a esta personaje siguiendo órdenes del gobierno, con el fin de tratar de seguir controlando las acciones del grupo de antihéroes que ya conocemos.

En dicha serie, la hija de Waller, Adebayo, interpretada por Danielle Brooks, delató a su madre por sus operaciones clandestinas y el destino del personaje parecía estar en problemas. Esto podría repercutir en las próximas decisiones que se tomen, además de poner a debate de qué lado está y las intenciones sobre algún plan a futuro.

Vale la pena mencionar, que esta futura adaptación llegará a la plataforma HBO. Será escrita por Peter Safran y Christal Henry, quienes han trabajado en la serie de Watchmen.

Nota del editor: Va ser bastante interesante tener un punto de vista más cercano de este personaje, puesto que ha demostrado en varias ocasiones el estar del lado que más le convenga.

Vía: IGN