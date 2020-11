Un nuevo evento de Apple se llevará a cabo la próxima semana

Apple aún no termina con los eventos para este año. Después de una presentación enfocada en los Apple Watch y otra en el iPhone 12, el día de hoy se ha anunciado que la próxima semana veremos una nueva conferencia, la cual, supuestamente, nos revelará nueva información sobre las siguientes Mac.

El evento tiene el nombre de One More Thing, y se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento no hay información oficial, los rumores indican que se presentarán tres modelos de computadoras: la MacBook de 12”, el MacBook Pro con entrada de 13”/14”, así como la iMac renovado de 24”, que sustituye al modelo de 21,5”.

De igual forma, se espera nueva información sobre los AirPods Studio, o los rumoreados AirTags. Esperemos tener más información pronto. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el iPhone 12. De igual forma, se ha confirmado que Apple TV estará disponible en Xbox Series X|S desde día uno.

Vía: Apple