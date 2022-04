Al igual que todos los demás juegos del género, The Elder Scrolls Online es un título que está en constante evolución y desde su lanzamiento hace ocho años, Bethesda ha estado actualizándolo con un montón de contenido que los usuarios ciertamente aprecian. Su próxima expansión masiva, conocida como High Isle, está justo a la vuelta de la esquina y aquí en Atomix tuvimos oportunidad de echarle un extenso vistazo a todo lo que nos ofrece. Spoiler: parece que la comunidad saldrá sumamente satisfecha con todo lo que se les estará ofreciendo.

Para empezar, es importante mencionar que High Isle continuará con la historia que se nos introdujo en Legacy of the Bretons, y de acuerdo con sus desarrolladores, nos ofrecerá hasta 30 horas de contenido único de la historia. En este nuevo capítulo, el jugador podrá explorar a profundidad el antiguo hogar de los Bretons y experimentar una noble sociedad de caballeros al filo de una guerra.

En cuanto a contenido, High Isle nos permitirá explorar una nueva zona que nos llevará a lugares nunca ante vistos. Además de que tendremos una compleja narrativa repleta de política, honor, e intriga que como te mencionaba anteriormente, estará ligada a Legacy of the Bretons. De igual forma se creó un nuevo sistema llamado Tales of Tribute, un juego de cartas coleccionables en donde podrás enfrentarte contra otros NPCs y jugadores, y del cual te platicaré más adelante.

Por supuesto, también habrá nuevos Companions, Ember e Isobel, que podrán unirse a tus aventuras una vez que los conozcas. Dentro de estas mismas aventuras te encontrarás con nuevos World Events conocidos como Fissures, los cuales brindarán un nivel de reto adicional para los jugadores más experimentados. Evidentemente, también habrá nuevos Delves, Public Dungeons, World Bosses, y una amplia variedad de misiones.

Como te lo platicaba anteriormente, en High Isle podrás descubrir una parte de Nirn nunca antes vista no solamente en The Elder Scrolls Online, sino en toda la franquicia. Se trata de la antigua isla hogar de la élite de Breton. Dentro del Systres Archipelago te esperan un montón de biomas tropicales repletos de majestuosos castillos y extensas junglas, todo esto acompañado por un sinfín de misiones.

Tales of Tribute, el nuevo juego de cartas introducido en esta expansión, te permitirá enfrentarte contra otros NPCs, pero también contra otros jugadores en un sistema clasificatorio. Para dominar este juego por completo, será necesario armar un enorme deck con todo tipo de cartas. Para desbloquear estas cartas deberás desafiar a otros NPCs, los cuales estarán repartidos a lo largo de las tabernas de todo Tamriel. Cada vez que ganes obtendrás diferentes recompensas, incluyendo logros, coleccionables, y más.

Por otra parte, también está confirmado que la Actualización número 34 de The Elder Scrolls Online también introducirá textos y subtítulos en español, y este parche está planeado para debutar con High Isle el próximo 6 de junio para PC, Mac y Stadia. Por su parte, los jugadores en consola deberán esperar hasta el 21 de junio.