Trailer de presentación de Skull Island: Rise of the Kong

Un nuevo juego de King Kong llamado Skull Island: Rise of the Kong se ha filtrado, cortesía de Amazon España. El juego se reveló de manera oficial momentos después por medio de un trailer de revelación que muestra las plataformas para las cuales el título estará disponible.

Skull Island: Rise of Kong tendrá un precio de $39.99 dólares en su edición estándar. También estará disponible una edición digital deluxe “Colossal Edition” por $49.99 dólares, que incluye ocho estilos exclusivos de película con la posibilidad de experimentar un modo de ira con tonos rojos y el aspecto original de las clásicas películas de King Kong de 1933 y la década de 1970, el paquete de estilos de Kong con ocho colores diferentes para que puedas elegir a tu propio Kong, un modo de enfrentamiento contra jefes que te permite derrotar a todos los titanes de Skull Island y un paquete exclusivo detrás de escenas que incluye vistas al arte del juego y la banda sonora original completa.

Este es un breve resumen del juego, proporcionado por GameMill Entertainment:

¡Tu reinado está a la mano! Basado en la rica historia de Skull Island desarrollada por el creador Joe DeVito y basada en King Kong de Merian C. Cooper, este emocionante juego de acción y aventuras en tercera persona te permite convertirte en Kong en un viaje de venganza mientras luchas por reclamar tu lugar legítimo como el Rey de Skull Island. Embárcate en una emocionante búsqueda para vengar la muerte de los padres de Kong a manos del último depredador alfa: el terror-saurio Gaw. Recorre la misteriosa isla y descubre sus secretos a través de una variedad de traicioneros entornos, descubriendo el poder que fluye a través de su flora y fauna exótica. ¡Supera oleadas de bestias primitivas, derrota jefes únicos y asciende por encima de todos aquellos que se interpongan en el camino de Kong para ser el rey!

Skull Island: Rise of the Kong estará disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y Nintendo Switch en otoño 2023.

Vía: Gematsu

Nota del editor: Supongo que debido al título tienen planeada una trilogía. ¿Recuerdan el juego basado en la película de Peter Jackson? Si logran superar eso, están del otro lado.