Uno de los juegos más esperados para la primera mitad del año es, sin duda alguna, Elden Ring: Nightreign. El nuevo proyecto de FromSoftware no es una secuela, sino una experiencia cooperativa, y por fin se ha revelado cuándo podremos disfrutar de este título. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para esta experiencia.

Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha confirmado que Elden Ring: Nightreign estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de mayo de 2025. Junto a esto, el avance nos muestra un poco más de la experiencia que tendremos la oportunidad de disfrutar en un par de meses.

Elden Ring: Nightreign es una experiencia cooperativa para tres jugadores, aunque puedes disfrutarla solo, en donde los usuarios se unen para sobrevivir tres noches en un mundo lleno de jefes y criaturas que quieren derrotarlos. Esta entrega combina elementos de la serie Souls, así como aspectos battle royale y roguelike. De esta forma, el nuevo trabajo de FromSoftware ha llamado mucho la atención, puesto que rompe con muchas convenciones de la saga.

Te recordamos que Elden Ring: Nightreign estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de mayo de 2025. En temas relacionados, puedes checar nuestro Hands On previo de este juego aquí. De igual forma, ya venden el acceso anticipado a la beta de este título.

Nota del Autor:

Elden Ring: Nightreign luce como un proyecto sumamente raro, por lo que me atrae mucho. La idea de tener una experiencia roguelike con otros dos jugadores no es algo que me entusiasme, pero aun así le voy a dar una oportunidad. Es FromSoftware, y si hay un equipo que no ha decepcionado, son ellos.

Vía: Bandai Namco