TODOS los juegos que fueron cancelados esta semana

Después de años y años de compañías asegurando que los juegos como servicio serían el futuro de la industria, pese a múltiples fallos notables de compañías AAA, esta semana dejó en claro que este futuro aún está lejos de, tal vez, ser una realidad. Tan solo en los últimos días, nueve juegos como servicio anunciaron su fin.

Como parte de los reportes financieros que se dieron a conocer en los últimos días, múltiples compañías confirmaron que el soporte para juegos como servicio y multiplayers de diferente tipo, llegarán a su fin en un futuro cercano. Notablemente, EA encabeza esta lista con:

–Apex Legends Mobile (17 de mayo 2022 – 1 de mayo de 2023)

Con poco menos de un año de vida, Apex Legends Mobile, la versión móvil del aclamado battle royale de Respawn llegará antes de que se celebre su primer aniversario. No solo los servidores cerrarán sus puertas, sino que no habrá algún tipo de reembolso para todos aquellos que invirtieron su dinero.

–Battlefield Mobile (2023)

Este es un caso especial, ya que su muerte se produce antes del nacimiento. Battlefield Mobile estaba planeada para llegar en algún punto de este año, y ofrecer la experiencia que tanto caracteriza a la serie en un dispositivo móvil. Sin embargo, el proyecto ha sido cancelado.

–CRIMESIGHT (14 de abril de 2022 – 1 de mayo de 2023)

Konami se une a la lista con este juego de estrategia para PC, el cual ha sido comparado por su público como una copia de Among Us. Si bien no se ofrece una razón clara para esta decisión, este título no fue recibido positivamente, y no alcanzó el suficiente público para ameritar sostener este proyecto un año más.

–CrossfireX (10 de febrero de 2022 – 18 de mayo de 2023)

Otro caso notable es el de CrossfireX. Una de las pocas exclusivas que tuvo Xbox el año pasado, llegará a su fin en unos meses después de un periodo en donde no logró alcanzar al público esperado. Tal parece que contar con una campaña creada por Remedy no fue suficiente en esta ocasión.

–Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds (28 de septiembre de 2021 – 26 de abril de 2023)

A diferencia de otros casos, este juego tuvo vida por más de un año. Sin embargo, Square Enix ha decidido concluir con el soporte de esta entrega. Considerando que la compañía japonesa cuenta con otros títulos gacha de este estilo, parece que la propiedad de Dragon Quest no fue suficiente en esta ocasión.

–Echo VR (15 de noviembre de 2018 – 1 de agosto de 2023)

Por medio de un comunicado, Ready at Dawn, los desarrolladores han revelado que el soporte para Echo VR, el cual es exclsuivo de Meta, ha llegado a su fin, ya que el equipo está listo para avanzar a otro proyecto. De esta forma, parece que la decisión fue tomada, no como un resultado financiero, sino como un resultado de la organización de los desarrolladores. Este era un juego de pelea, con la interesante mecánica de participar en escenarios con gravedad cero.

–Knockout City (21 de mayo de 2021 – 6 de junio de 2023)

Una vez más, EA le ha cortado la cabeza a un juego que, si bien no generó grandes números, contaba con una base de fans estable. Aunque llegó primero como un juego de pago, eventualmente se convirtió en un free-to-play. Pese a que su concepto de quemados atrajo a un buen público en su lanzamiento, su popularidad nunca despegó como muchos esperaban.

–Love Live! School Idol Festival (15 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2023)

A diferencia de otros casos, en donde sostener un juego de este tipo parecía complicado, Love Live! School Idol Festival llegará a su fin por una sencilla razón, una secuela está en camino, por lo que mantener los servidores de esta entrega suena como algo innecesario.

–Rumbleverse (11 de agosto de 2022 – 28 de febrero de 2023)

Epic Games trató de replicar el éxito de Fortnite con este battle royale con movimientos de lucha librero, pero fracasó, y se ha llegado a la conclusión de que el proyecto tiene que llegar a su fin. Afortunadamente, todos aquellos que gastaron su dinero podrán pedir un reembolso.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cierre de CrossfireX aquí. De igual forma, EA canceló un juego single player del universo de Apex Legends.

Nota del Editor:

Como pueden ver, los juegos que fueron cancelados esta semana no duraron más de un año en el mercado, con la excepción de un par de títulos. Recordemos que la industria es sumamente competitiva, y tener el siguiente Fortnite o Warzone no es algo que se logra de la noche a la mañana, y parece que muchas compañías no están dispuestas a tomarse su tiempo para hacer esto una realidad.

Vía: Gematsu