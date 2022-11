Tienda habría listado la ventana de estreno de Advance Wars 1+2

Este año los fanáticos de Nintendo se quedaron con las ganas de probar una de las sagas más queridas de estrategia, y esto se debe al retraso oficial de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Juego que es una especie de remake para los dos primeros títulos de Game Boy Advance, esto debido al conflicto de Ucrania y Rusia, y hasta este día no hay menciones de una nueva fecha.

Por ahora el juego está en la situación de fecha indeterminada, ya que la propia Nintendo menciona que no tienen contemplado para cuándo va a aparecer, algo que ya se aplazó por mucho tiempo. Vale la pena señalar, que muchas tiendas todavía tienen listado el juego, y lo más sorprendente es la fecha tentativa de la página de Best Buy, misma que está muy lejana.

Según lo que pone en la página de la cadena de tiendas, el juego está pronosticado para llegar en algún momento de 2026. Esto puede tratarse solamente de un placeholder, eso mientras Nintendo dice algo al respecto. Y todo indica que en el próximo directo veríamos algo más, a menos que otra vez se olviden de hacerlo.

Recuerda que este título será exclusivo de Switch.

Vía: Best Buy

Nota del editor: Parece que no nos quieren soltar la fecha por nada del mundo, estando a prácticamente un mes de terminar el año, es evidente que no la van a decir a menos que en The Awards se sientan generosos. Ya veremos qué pasa.