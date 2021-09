THQ Nordic no quería quedarse atrás y han anunciado un showcase digital para este mes con motivo del décimo aniversario de la compañía. No revelaron muchos detalles al respecto, excepto que mostrarán seis nuevos juegos, incluyendo “el regreso de legendarias franquicias y secuelas para juegos muy queridos.”

To celebrate our 10th anniversary, we are throwing a digital party!

Join us for the first, official THQ Nordic digital showcase event on September 17th at 9 pm CEST / 12 PM PST / 8 PM BST / 10 PM MSK on YouTube, Twitch, and Steam. pic.twitter.com/V6PG3Y7k4d

— THQ Nordic (@THQNordic) September 2, 2021