Surge arte conceptual de juegos cancelados sobre Superman y Suicide Squad

Por más que quisieron, parece ser que Warner Bros. Montreal jamás logró desarrollar el juego de Superman que tanto tenían en mente. La existencia de este proyecto no es ninguna novedad, pues anteriormente ya han surgido imágenes del título y varios insiders de la industria han confirmado que en algún punto sí estuvo en desarrollo. Ahora, ha surgido nuevo arte conceptual del cancelado proyecto, pero lo interesante es que ahora viene acompañado con imágenes del juego cancelado de Suicide Squad.

Después del final de Batman: Arkham Origins, era evidente que el siguiente proyecto del equipo sería un juego de Suicide Squad, pero siete años más tarde, y parece ser que WB Montreal ya no seguirá adelante con él. Prueba de esto son unas cuantas imágenes que surgieron del supuesto arte conceptual sobre el cancelado juego:

Here is another concept art with Superman I found on Joël Dos Reis Viegas portfolio. The interesting thing about it is that art was in Batman games tab just like those “Suicide Squad” related arts. Joël was concept artist at WB Montreal at that time. pic.twitter.com/VNzROanIxz

— Tim (@tatlinsky) April 13, 2020