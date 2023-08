Suicide Squad Ayer’s Cut tendrá su momento de exhibirse

Han pasado siete años desde el lanzamiento de “Suicide Squad” de David Ayer, pero la muy criticada película sigue siendo un tema recurrente de conversación entre los fanáticos del cine, especialmente porque el director no ha ocultado su insatisfacción con el montaje final de la película. Sin embargo, todavía hay esperanza para los fanáticos de la propiedad de DC, ya que Ayer ha revelado que el co-CEO del estudio, James Gunn, le ha prometido al director que su montaje original de la película tendrá su momento de protagonismo.

Después de haber hablado previamente sobre el montaje estrenado en cines de la película, diciendo que fue “destrozada” por los cortes, Ayer se ha mantenido firme en su postura de que su visión original para la película de 2016 es muy superior a lo que finalmente se presentó al público.

Hablando en Twitter, el director compartió sus experiencias después del lanzamiento inicial de la película y abordó la posibilidad de un nuevo montaje, diciendo:

“¿Cuál es tu consejo sobre cómo manejar esta situación con elegancia? Hay una curiosidad e interés genuino de mucha gente. Y soy consciente de que hay otro grupo de personas que se divierten burlándose de la película”.

En respuesta a un fan, agregó: “Tu comentario es un ejemplo perfecto de cómo muchos son atraídos magnéticamente hacia discutir sobre la película de 2016 de manera negativa. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la vida que no terminó como querías, que te arrastró, que te hizo replantearte todo? Yo lo he tenido”.