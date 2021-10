Uno de los objetivos que tienen todos los streamers en común es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Cada quién tiene sus propios métodos para cumplir con esto, sin embargo, un caso en Twitch hizo viral a un pequeño streamer quien desafortunadamente, fue violentado por su padrastro en plena transmisión en vivo.

Silky White es un streamer con cerca de 3 mil seguidores en Twitch, y quien el año pasado, fue violentado por su padrastro en pleno directo. A pesar de que el suceso en cuestión ocurrió hace tiempo, apenas estos últimos días se hizo viral cuando varios usuarios en Reddit descubrieron el clip.

En su momento, Silky White dijo que físicamente se encontraba bien, aunque el orgullo de su familia había sido destruido por completo.

I’m okay!!!… pride in my family is lost though. I’m sorry for everyone who found me this way! I just wanna stream and have fun with you guys but sometimes it’s hard… thank you all!

— Silky White (@SilkySoWhite) July 15, 2020