Spider-Man: No Way Home unirá las películas de Sony con el MCU

Como seguramente ya estás enterado, Sony sigue teniendo los derechos de Spider-Man en cualquier medio, lo que significa que su presencia en el MCU es meramente un “préstamo” a Marvel, por decirlo de cierta manera. La compañía nipona está construyendo su propio universo cinematográfico con villanos del arácnido, como lo son Venom, Morbius y Kraven the Hunter, pero con Spider-Man: No Way Home, finalmente buscarán unir ambas franquicias.

En entrevista con Variety, Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, confirmó que “ya tienen un plan” para conectar al universo de Sony con el MCU, y parece que Spider-Man 3 será el primer paso para llevar a cabo dicho plan.

“De hecho sí tenemos un plan. Creo que ahora está siendo más claro para la gente entenderlo y creo que cuando salga No Way Home, se revelará todavía más.”

Por supuesto, Panitch no dio más detalles sobre esto, sin embargo, hay fuertes rumores de que el concepto de multiverso sería introducido al MCU con No Way Home, lo que abriría las puertas para todo tipo de crossovers con el arácnido y sus personajes.

Spider-Man: No Way Home llega a cines en diciembre de este año.

Via: IGN