El jefe de PlayStation, Jim Ryan, cree que la estrategia actual de Sony de lanzar juegos en PC varios años después de su lanzamiento en consolas está funcionando bien, y los fanáticos encuentran la espera adicional por un port en PC “aceptable”.

En una entrevista con Famitsu, Ryan dijo que Sony comprende “la importancia de los títulos exclusivos de PS5“, como el God of War Ragnarök del año pasado, y por eso descartó la idea de lanzar juegos en PC al mismo tiempo que en las consolas.

“La principal responsabilidad de PlayStation Studios es crear juegos para el hardware más reciente de PlayStation que los jugadores disfrutarán”, explicó Ryan. Luego agregó que la compañía está aumentando sus exclusivas de PS5 y “programando el lanzamiento de las versiones para PC“.

Este comentario de Ryan refleja los de Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, quien afirmó anteriormente que es probable que los lanzamientos de primera parte de la compañía demoren “al menos un año” en llegar a PC, con la posible excepción de los juegos de servicio en vivo. Ryan continuó:

“A menudo tengo la oportunidad de preguntarles a los fanáticos de los juegos su opinión, y cuando les pregunto cómo se sienten acerca del tiempo de espera, a menudo dicen que consideran aceptable el lanzamiento de una versión para PC dos o tres años después del lanzamiento de la versión para PlayStation“.

El año pasado, Sony dijo que espera que los juegos para PC y móviles representen casi la mitad de los lanzamientos totales de juegos de PlayStation para 2025, pero está claro que no serán lanzamientos del primer día.

En los últimos años, Sony ha llevado varios de sus exclusivos de consola a PC. Estos incluyen títulos como Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted: Legacy of Thieves Collection y Days Gone.

Algunos de estos ports han tenido una mejor recepción que otros. Por ejemplo, Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales recibieron elogios de Digital Foundry en su lanzamiento para PC.

Por otro lado, títulos como The Last of Us Parte 1 no lograron impresionar, y Alex Battaglia señaló recientemente que este port para PC llegó “en un estado bastante desesperado” en marzo.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Personalmente me gusta que el hecho de contar con una versión de PC de estos juegos garantice que podré seguir jugándolos años en el futuro sin problemas de retrocompatibilidad (teóricamente). Pero nada es igual a jugarlos en tu PlayStation y sacarle los trofeos.