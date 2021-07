Sony seguirá vendiendo juegos del PSP en PS Store, pero…

En abril de este año, Sony se retractó respecto a su decisión de cerrar las tiendas digitales del PS3 y PS Vita definitivamente, sin embargo, el PSP no se salvó. O tal vez sí. Resulta ser que todavía será posible comprar juegos digitales para esta consola portátil incluso después del 2 de julio, pero bajo una condición.

De acuerdo con la página de PlayStation Reino Unido para aplicaciones, funciones y servicios descontinuados, todavía será posible comprar juegos de PSP a través de la PS Store del PS3 y PS Vita. No obstante, estos juegos ya no tendrán una categoría dedicada, es decir, tú deberás buscarlos manualmente. Adicionalmente, no será posible realizar compras dentro de los juegos de PSP, puesto que la PS Store para esta plataforma será deshabilitada.

Kotaku se puso en contacto con Sony para confirmar esta información, y la compañía nipona afirmó que efectivamente, lo mencionada en la página de PlayStation Reino Unido es correcto. A pesar de que la PS Store del PSP cerrará el 2 de julio, queda la esperanza de que puedes comprar y descargar juegos para esta consola vía esta tienda digital, aunque no sea de forma nativa.

Via: Kotaku