Sony ofrece un nuevo vistazo a la película de Resident Evil

En caso de que todo salga bien, Sony Pictures estará estrenando la nueva película de Resident Evil este año. Conforme nos vamos acercando poco a poco a su lanzamiento en septiembre, sus productores han ido revelando nuevos detalles y en esta ocasión han compartido una nueva imagen de este próximo largometraje.

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Sony Pictures publicó la siguiente imagen:

Por si no lo sabías, Resident Evil: Welcome to Raccoon City adaptará la historia del primer videojuego en la franquicia y estará totalmente distanciada de todas las películas anteriores de la saga con Milla Jovovich. Su estreno está programado para el próximo 3 de septiembre y antes de que te lo preguntes, no, no se estrenará en streaming.

Fuente: Sony Pictures