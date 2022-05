El pasado reporte financiero de Sony nos solo confirmó el número de PS5 vendidos a lo largo del último año fiscal, sino que también que el número de usuarios suscritos a PS Plus disminuyó en el último trimestre. Aunque uno podría ver esto como un mal augurio, considerando que el nuevo servicio de la compañía está en camino, el CFO de Sony no está preocupado por esta pequeña disminución.

A finales de 2021, se reportó que el PS Plus contaba con 48 millones de usuarios activos, para marzo de 2022, se mencionó que este número disminuyó a 47.4 millones. Esta es la segunda vez en ocho años que el número de suscriptores de PlayStation Plus ha disminuido entre trimestres, con la primera caída registrada durante el primer trimestre del pasado año fiscal 2021 de la compañía.

Al ser cuestionado sobre esta disminución, Hikori Totoki, CFO de Sony, mencionó que esta disminución no les preocupa, y está seguros de que el nuevo PS Plus logrará atraer a un mayor público. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La demanda de quedarse en casa fue un factor temporal, pero después de que disminuyó, me parece que los altos niveles de compromiso se han mantenido. Entonces, a mediano plazo, no veo mucha preocupación en PS Plus. Estoy seguro de que el alto nivel de compromiso continuará. Esa es una toma positiva que tengo. Comenzaremos la renovación [de PS Plus] a partir de junio de manera escalonada y nos gustaría que crezca de manera estable y sea respaldada por los usuarios. Me gustaría que tuvieran grandes expectativas para esto junto a mí”.

Recordemos que a principios de junio llegará el nuevo PS Plus a diferentes regiones, incluso Asia tendrá acceso a este servicio a finales de este mes. Además de los beneficios tradicionales, también se tendrá acceso a una inmensa librería de juegos de PS4 y PS5, así como títulos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP.

En temas relacionados, el PS5 ya casi alcanza las 20 millones de unidades vendidas. De igual forma, una nueva y sorpresiva actualización ya está disponible en PS3 y PS Vita.

Nota del Editor:

Considerando que la disminución no fue tan grande, esto no significa el final del PS Plus. Como lo mencionó el CFO, las personas ya están comenzando a salir de casa, y los incrementos que vimos durante 2020 y 2021 por fin comenzarán a bajar. Aquí sí se está regresando a una normalidad.

Vía: VGC