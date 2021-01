SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium ha sido clasificado para el Switch

Pese a que muchos tenemos la ilusión del algún día ver Capcom vs. SNK 3, parece que ninguna de las dos compañías tienen la intención de hacer esto una realidad en un futuro. Sin embargo, los relanzamientos de entregas clásicos aún son una opción. De esta forma, un reciente registro indica que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium llegaría a Nintendo Switch en un futuro.

De acuerdo con Gematsu, el sitio de clasificación de juegos en Corea del Sur, señala que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium llegaría a Switch. De igual forma, se ha mencionado que esta entrega está dirigida a mayores de 12 años, esto debido a que el juego contiene ciertos elementos de violencia.

The Match of the Millennium llegó al Neo Geo Pocket Color en 1999, y fue la primera entrega en una serie que ponía a competir a los peleadores de Street Fighter, Art of Fighting, Fatal Fury, King of Fighters y Samurai Shodown en un solo lugar. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de SNK o Nintendo sobre el lanzamiento de este título.

Sin embargo, considerado que en la eShop del Switch ya encontramos varios juegos de Neo Geo Pocket Color, no sería una gran sorpresa ver que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium esté disponible en esta consola. Esperemos que esto logre revivir la relación entre Capcom y SNK, y así nos logren entregar la espera tercera entrega de su serie colaborativa.

Vía: Gematsu