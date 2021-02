Skyward Sword HD ya es el juego más vendido de Amazon

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD es un juego que ha dividido las opiniones de los fans. Mientras que muchos por fin tendrán la oportunidad jugar esta entrega, otras personas están enojados por el precio. Sin embargo, este título ya se ha convertido en el juego más vendido de Switch en Amazon.

En la lista de los juegos más vendidos de Nintendo Switch en Amazon, Skyward Sword HD, un juego que no va a estar disponible hasta julio de 2021, se posiciona en el primer puesto. En seguida podemos ver a Bravely Default II, título que va a llegar al mercado en esta semana.

Algunos fanáticos esperaban ver otros juegos de Zelda en Switch, como el relanzamiento de Wii U de Wind Waker o Twilight Princess HD, o quizás los tres en un paquete. Esta no fue una expectativa particularmente extravagante, dado que Nintendo realizó algo similar con Super Mario 3D All-Stars, que reunió tres títulos de Mario en 3D.

Tal parece que, al igual que Pokémon Sword and Shield y muchos juegos más, son los números los que al final importan, y no tanto el descontento de la gente. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de julio de 2021.

Vía: Amazon