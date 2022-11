Simulación de FIFA 23 podría predecir que Lionel Messi coronará a Argentina

El mundial de Qatar está a muy poco tiempo de llevarse a cabo, y para ir tentando las aguas, algunos han elaborado partidos simulados en FIFA 23 para ver quién tendría la posibilidad de llevarse la copa a casa. Y ahora, se muestra que el potencial contrincante a ganar el título sería ni más ni menos que Argentina con Lionel Messi en el liderato.

Usando el juego y las calificaciones detalladas de los jugadores para los diversos modos de juego de la Copa Mundial EA Sports, se jugó los 64 partidos desde la fase de grupos hasta la final y determinó que Lionel Messi y compañía están destinados a la gloria. Además, según EA Sports, Messi ganará la Bota de Oro y el Balón de Oro por ser el mejor jugador.

No está de más comentar que la FIFA cuenta con un historial impresionante cuando se trata de pronosticar con éxito los ganadores de las copas del mundo. Hicieron simulaciones similares antes de las copas de 2010, 2014 y 2018, y cada vez eligieron al ganador correcto del torneo, con España , Alemania y Francia, como los campeones de cada una.

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI

