¡Se filtró Cyberpunk 2077! – Atomix Podcast 287

Esta semana te tenemos un programa plagado de noticias de todos los frentes. Cyberpunk 2077 se filtró, anunciaron un nuevo The World Ends With You y una importante cadena de tiendas de tecnología abandona al mercado mexicano. Además, te damos nuestras impresiones finales de Call of Duty: Black Ops Cold War ente mucho más.