Se ha filtrado en línea, lo que supuestamente es la primera captura de pantalla de gameplay de Avatar Frontiers of Pandora por parte del dataminer de Ubisoft @ScriptLeaksR6. Conocido principalmente por filtrar información de Rainbow 6 Siege y recientemente de Assassin’s Creed Mirage, parece que el usuario ahora está explorando el mundo de Pandora.

La imagen filtrada no tiene una calidad brillante, pero es la primera imagen que hemos visto aparte del tráiler de presentación del juego en cuanto a jugabilidad.

Usuarios ya han sugerido que Avatar Frontiers of Pandora muy probablemente será simplemente un juego de Far Cry con skins de Avatar. Así que si eres fan de Far Cry, probablemente también serás fan de este juego.

Además de la imagen filtrada, el dataminer también ha sugerido recientemente que las preventas del juego pronto estarán disponibles.

Ubisoft no ha revelado mucha información oficial sobre el juego, pero su descripción oficial dice: “Avatar: Frontiers of Pandora™ es un juego de acción y aventura en primera persona desarrollado por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney. Construido utilizando la última versión del motor Snowdrop, y desarrollado exclusivamente para la nueva generación de consolas y PC, Avatar: Frontiers of Pandora da vida al seductor mundo de Pandora con toda su belleza y peligro en una experiencia inmersiva de mundo abierto.”

“En esta nueva historia independiente, juega como un Na’vi y emprende un viaje a través del Western Frontier, una parte nunca antes vista de Pandora. Explora un mundo vivo y reactivo habitado por criaturas y personajes únicos, y enfrenta a las formidables fuerzas de RDA que lo amenazan.”

Vía: Insider-Gaming