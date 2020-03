Se filtra Ash Williams nuevamente para Mortal Kombat 11

Es casi evidente que Mortal Kombat 11 recibirá un segundo lote de personajes descargables con el posible Kombat Pack 2. Y entre estos peleadores, se encuentra Ash Williams, de la franquicia The Evil Dead. Una vez más, Warner Bros. ha metido la pata, y la llegada de Ash al popular juego de peleas ha sido básicamente confirmada.

Por medio de un correo electrónico que WB envió el día de ayer para anunciar la llegada de Spawn a MK 11, se puede leer lo siguiente al final del mensaje:

“‘ASH’ personaje de ‘ARMY OF DARKNESS’ está licenciado por Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ARMY OF DARKNESS TM & © 1993 Orion Pictures Corporation. © 2019 año de desarrollo-distribución. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los Derechos Reservados.”

Como mencioné anteriormente, esta no es la primera vez que Warner filtra al personaje. Justo después de que se anunciara el Kombat Pack 1, los jugadores de MK 11 fueron recibidos con un mensaje dentro del juego que básicamente mencionaba la inclusión de Ash. Puedes ver este mensaje por ti mismo dando click en el siguiente enlace.

Via: Game Revolution