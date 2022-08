Se confirma fecha y hora del siguiente Apple Event

Después de un verano lleno de rumores, Apple por fin ha confirmado que ya está listo para revelar el futuro de algunos de sus productos en una presentación muy especial el próximo mes de septiembre.

Por medio de sus redes sociales, la compañía de la manzana ha confirmado que el siguiente Apple Event se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a las 10:00 AM (hora del Pacífico), o a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Esta presentación no solo será presencial, sino que se transmitirá en línea para todos los que no puedan asistir al Apple Park.

