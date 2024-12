Se anuncia juego de cartas oficial de League of Legends

A día de hoy las compañías de videojuegos no se pueden limitar a ofrecer solamente un producto en concreto, dado que ciertas propiedades intelectuales tienen para ofrecer mucho más en otros medios, ya sea en el de los juguetes, el cine, las series, ropa y hasta los juegos de cartas intercambiables. Riot Games se ha dado cuenta de esto último, y por eso dieron una noticia que gustará a los fanáticos de su MOBA que a día de hoy sigue bastante fuerte.

El desarrollador de League of Legends, presentó oficialmente el “Proyecto K”, su incursión en el género de juegos de cartas coleccionables (TCG) físicos. Diseñado para fomentar la interacción en persona, buscará posicionarse como un competidor de títulos como Magic: The Gathering o hasta el Pokémon TCG.

El desarrollo del juego está liderado por un equipo interno de Riot Games encabezado por Dave Guskin y Chengran Chai. Aunque inicialmente se lanzará en China a principios de 2025 mediante un socio editorial local, se tienen planes de una distribución global. Actualmente, la empresa está en negociaciones para encontrar socios editoriales en Estados Unidos y otros mercados.

Aquí su tráiler:

Riot aclaró que no es una adaptación física de Legends of Runeterra, pero toma inspiración de los campeones y el universo de League of Legends. Además, incluirá arte derivado de otros títulos de la IP. La compañía busca construir una comunidad activa y planea establecer un ecosistema competitivo con torneos a nivel nacional y mundial.

El juego, que previamente fue presentado como Rune Battlegrounds en un teaser de Riot China, mostró personajes icónicos como Darius, Ahri y Miss Fortune. Inicialmente, no se contemplaba un lanzamiento global, pero estos planes han evolucionado, marcando una nueva etapa para la empresa en el ámbito de los juegos de mesa físicos.

Vía: IGN