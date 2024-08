Se anuncia demo gratis de Epic Mickey: Rebrushed

Este año un clásico de hace más de 10 años regresa en versión remasterizada, Epic Mickey: Rebrushed, el cual es una versión intacta de lo que en su momento desarrollo Warren Spector junto al estudio de Junction Point, pero que en esta ocasión la adaptación está a cargo de Purple Lamp, quienes desarrollaron los últimos juegos de Bob Esponja. Y estando a un mes de su lanzamiento, se han dado buenas noticias para quienes ya no pueden esperar a ponerle sus manos encima.

De forma reciente se confirmó que ya hay una demo disponible en las diferentes plataformas en las cuales se pondrá a la venta, y siendo en su parte un hecho histórico para la industria de los videojuegos, pues se trata de la primera vez que el juego sale de su consola de origen, la Wii. Este no fue el caso de la secuela que llegó al poco tiempo después, Epic Mickey 2: Power of Two, versión que llegó a PS3, Xbox 360, Wii U y también la PC.

Aquí el anuncio:

Ready for some magic? 💫 Dive into the Disney Epic Mickey: Rebrushed Free Demo now and get a sneak peek of Mickey’s enchanting 3D adventure, arriving on Sept. 24!

✨: https://t.co/qEpWNBzjaT pic.twitter.com/b1JFLRF2pP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 28, 2024